Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Verkehrsunfall

Konstanz (ots)

Verkehrsunfall

Am Abend des 21.11.2022 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Sternenplatz in Fahrtrichtung Allmannsdorf. Aufgrund des Meldebilds wurde die hauptamtliche Wache als First Responder zur Erstversorgung an die Unfallstelle alarmiert.

Nach den ersten Untersuchungen stellte sich schnell heraus, dass aufgrund des Verletzungsmusters eine schonende Rettung aus dem PKW erfolgen musste. Daraufhin wurde der Löschbereich Petershausen nachalarmiert.

In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Person medizinisch erstversorgt. Im Anschluss wurde die Person von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungssatz aus dem Fahrzeug befreit. Dazu wurde eine sogenannte große Seitenöffnung am Fahrzeug geschaffen. Parallel wurde ein Sichtschutz auf der Fahrbahn aufgebaut.

Nachdem die Person an den Rettungsdienst übergeben worden war, schaltete die Feuerwehr das Fahrzeug stromlos und nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf.

- Einsatzstichwort: Verkehrsunfall - Datum: 22.11.2022 - Uhrzeit: 20:22 Uhr - Einsatzort: Sternenplatz - Eingesetzte Kräfte: 16 - Fahrzeuge: 6/44-1, 6/52, 6/10-4, 6/44-2, 6/19

