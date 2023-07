Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit Waffe bedroht (15.07.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Polizeieinsatz provoziert hat am Samstag gegen 19 Uhr ein Mann in der Villinger Straße. Ein 22-Jähriger stand an einem Auto und bedrohte einen 28-Jährigen, der in einem Rettungswagen unterwegs war. Der Mann zielte hierbei mit einer Schusswaffe auf den Vorbeifahrenden, der daraufhin die Polizei verständigte. Die Beamten stellten bei dem Jüngeren eine sogenannte "Soft-Air" Waffe sicher. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell