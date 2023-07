Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in einen Kindergarten an der Lüdinghauser Straße eingebrochen. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag (06.07.23) und 7 Uhr am Freitag (07.07.23) hebelten die Täter eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

