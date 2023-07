Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Eschenweg/ 14-Jähriger baut Unfall mit Vaters Auto

Coesfeld (ots)

Mit Vaters Auto hat ein 14-jähriger Coesfelder am Donnerstag (06.07.23) mehrere Hundert Meter zurückgelegt, ehe er am Eschenweg mit einem Gartenzaun kollidierte. Gegen 15.30 Uhr nahm sich der Jugendliche den Fahrzeugschlüssel und fuhr los. Am Eschenweg wollte er wenden, um in anderer Richtung weiterzufahren. Beim Rückwärtsfahren stieß das Fahrzeug gegen den Zaun. An diesem und am Fahrzeug entstanden Sachschaden. Der 14-Jährige flüchtete zunächst, kehrte kurz darauf jedoch mit seiner Mutter zurück. Die eingesetzten Polizisten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell