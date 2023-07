Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230705 - 0788 Frankfurt - Preungesheim: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(th) Am vergangenen Sonntag (2. Juli 2023) kam es gegen 12.30 Uhr in Preungesheim im Bereich An der Wolfsweide zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 40-Jährigen. Beide zogen im Verlauf dieser ein Messer.

Der 33-Jährige setzte letztlich das Messer gegen den 40-Jährigen ein und verletzte diesen damit. Eine in der Nähe befindliche Streife nahm den 33-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung dürften nach derzeitigen Erkenntnissen persönlicher Natur sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell