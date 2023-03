Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen-Heudorf

Lkr. KN) - Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf zu der aus Heudorf vermissten 21-jährigen Jasmin M.

Eigeltingen-Heudorf / Lkr. KN (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Bei der seit Sonntag, 19.02.2023, aus Eigeltingen-Heudorf vermissten 21-jährigen Jasmin M. sind im Laufe der Ermittlungen etliche Hinweise eingegangen, aus welchen sich neue Ermittlungsansätze ergeben haben. Aufgrund der durch Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei durchgeführten Folgeermittlungen kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Jasmin M. Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat eine Sonderkommision eingerichtet, welche die Suche und die polizeilichen Ermittlungen übernommen hat.

So fokussierten sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf einen 42-jährigen Bekannten der Vermissten. Aufgrund sich verdichtender Hinweise, wurde der Mann als Tatverdächtiger am Samstagabend festgenommen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Richter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen zum Tatverdächtigen dauern an.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnamen konnte der von Jasmin M. genutzte schwarze Toyota Corolla in Radolfzell auf einem Parkplatz festgestellt und von der Polizei sichergestellt werden.

Am Sonntag haben sich bei den Ermittlungen Hinweise zu zwei Waldstücken in der Nähe von Eigeltingen-Heudorf ergeben, weshalb die Polizei am Sonntag-, Montag- und Dienstagnachmittag Suchaktionen durchgeführt hat. Am Mittwoch folgte eine weitere Suchaktion in Radolfzell. Unterstützt wurden die Suchaktionen durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Auch die Polizeihundeführerstaffel war an den Suchaktionen beteiligt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat in der Zeit von Samstag (18.02.2023) bis Freitag (24.02.2023) im süddeutschen Raum, sowie im Grenzgebiet Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht und kann im Zusammenhang mit dem Verschwinden allgemein Hinweise oder speziell zu folgenden Fragen und Gegenständen Angaben machen:

- Wer hat Jasmin M. im oben genannten Zeitraum wo, wann und mit wem gesehen?

Sind Ihnen folgende Fahrzeuge/Gegenstände in diesem Zusammenhang aufgefallen:

- Orangener Volkswagen Bus/Van T4

- Weißer FIAT Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift

- Schwarzer Toyota Corolla

- Steppdecke mit gesteppter (Rosa) und samtiger Seite (Weinrot)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil telefonisch unter 0741 477 8000 oder online über das Hinweisportal unter folgendem Link entgegen:

https://bw.hinweisportal.de/

Die Fahndung mit aktuellen Informationen und Bildern kann über den folgenden Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eigeltingen-vermisstenfahndung/

