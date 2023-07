Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (15.07.2023)

Gailingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf der Straße "Im Hohberger", bei dem ein Kind am Samstagnachmittag schwer verletzt worden ist. Eine 18-Jährige war ggen 16.30 Uhr mit einem Peugeot auf der Straße "Im Hohberger" in Richtung der Gottmadinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 26 fuhr die junge Frau an zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei, als plötzlich ein 7-jähriger Junge zwischen den Fahrzeugen auf die Straße rannte. Der Peugeot erfasst den Buben, der auf den Boden schleuderte und zwischen den Autos liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 7-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

