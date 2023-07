Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Junge Frau wird am Friedrichsplatz angegriffen- Polizei sucht Zeugen (16.07.2023)

Rottweil (ots)

Eine junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.45 Uhr, auf dem Friedrichsplatz von zwei Männern angegriffen worden. Nach derzeitigen Stand war eine 21-Jährige nach einer Feier in Begleitung einer Freundin auf dem Heimweg, als sie von zwei Männern im Alter von 34 und 39 Jahren auf dem Friedrichsplatz nach ihrer Telefonnummer gefragt wurde. Die Herausgabe ihrer Nummer verweigerte die junge Frau, weshalb der 34-jährige mutmaßliche Täter die 21-Jährige am Hals packte. Aufgrund lauter Hilferufe ließ dieser von ihr ab und beide Männer flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später traf die Frau im Bereich der Bahnhofstraße Ecke Hochbrückstraße erneut auf die Beiden. Da sie davor noch auf Bekannte stieß, war sie nicht alleine. Der 39-Jährige zerschlug eine Glasflasche und ging damit drohend auf die Gruppe um die 21-jährigen Frau zu, flüchtete aber dann doch mit seinem 34-jährigen Begleiter. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer auf einer Bank sitzend auf der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert und im Anschluss polizeiliche Maßnahmen auf der Polizeiwache durchgeführt werden. Die Polizei sucht nun dringend Personen, die die beiden Vorfälle beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

