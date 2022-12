Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener mit Schreckschusswaffe unterwegs

Speyer (ots)

Am 15.12.2022 gegen 16:30 Uhr meldete eine 28-jährige Frau einen betrunkenen Mann, der in der Lessingstraße in Speyer Passanten mit einer Schusswaffe bedroht und diese mehrfach abgefeuert habe. Durch das Abfeuern erlitt eine 51-jährige Frau ein Knalltrauma. Die betrunkene Person, die die Örtlichkeit noch vor Eintreffen von Polizeikräften verlassen hatte, konnte im Rahmen der sofort durchgeführten polizeilichen Ermittlungen identifiziert werden - es handelte sich um einen 57-jährigen Mann aus Speyer.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung trafen Spezialeinsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Zudem führten die Durchsuchungsmaßnahmen zum Auffinden der in Rede stehende Waffe. Es handelt sich nach derzeitigen Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe. Die Polizei Speyer führt die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung und Körperverletzung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz fort. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

