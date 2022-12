Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lamsbheim) - Diebstähle aus Kraftfahrzeugen - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Diebstählen diverser Wertgegenstände aus geparkten Auto's in Lambsheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoche entwendete der Täter eine Geldbörse aus einem, im Beethoven Ring abgestellten Fahrzeug. Am Mittwochabend, wurde in der Zeit zwischen 20:40Uhr und 20:49 Uhr aus einem, in der Landmundstraße abgestellten Auto ebenfalls eine Geldbörse und Bargeld entwendet. Weiterhin wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein drittes Auto, diesmal in der Schubertstraße durchsucht. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden, nach bisherigem Ermittlungsstand waren diese vermutlich nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dringend um besondere Sorgfalt beim Verschließen der Fahrzeuge. Zudem sollten keine Wertgegenstände im Auto zurückgelassen werden. Zeugen die in der fraglichen Zeit im Bereich Lambsheim Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

