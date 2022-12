Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist gefasst

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, fiel ein 33-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis im Bereich eines Supermarktparkplatzes am Ludwigsplatz auf, welcher bei geöffneter Hose an seinem Glied manipulierte. Hierbei suchte der Mann den Blickkontakt zu einer 54-jährigen Frau und lief auf diese zu. Durch die Frau wurde ein Bekannter verständigt. Mit diesem hielt die Frau den Täter bis zum Eintreffen der Polizei im Blick. Der Mann wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Bei dem 33-Jährigen dürfte es sich auch um den Exhibitionisten handeln, welcher am 24.11.2022 in Altrip eine Frau belästigte. Über diese Tat wurde am 25.11.2022 im Rahmen einer Pressemitteilung berichtet. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

