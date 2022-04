POL-PDKL: Mit viel Alkohol in der Innenstadt unterwegs

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Donnerstag gegen 14:20 Uhr kam es auf der L401 bei Lohnsfeld an der Einmündung in Richtung des Industriegebiets in Winnweiler zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Nach Zeugenaussage war der Bus, welcher zum Unfallzeitpunkt mit nur einem Fahrgast besetzt war, von Lohnsfeld kommend auf dem Abbiegestreifen ...

mehr