Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: möglicher Verkehrsunfall

Kusel (ots)

Die Polizei Kusel sucht einen möglichen Verkehrsunfallbeteiligten. Ein 71-Jähriger Fahrzeugführer erschien am gestrigen Tag auf der Polizei und wollte einen vermutlichen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Industriestraße melden. Dieser könnte sich laut einer Zeugin zwischen 10:55 Uhr und 11:10 Uhr ereignet haben. Der 71-Jährige habe vermutlich mit seinem schwarzen BMW X3 beim Einparken einen schwarzen Opel, vermutlich des Typs Corsa, touchiert. Er selbst habe an den Opel keinen Schaden feststellen können, jedoch entfernte sich das Fahrzeug bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden konnten. Die Polizei bittet daher mögliche Beteiligte sich bei der Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381-919 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

