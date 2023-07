Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr

Wittlich-Wengerohr (ots)

Am 08.07.2023 zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr, kam es im Industriegebiet Wengerohr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein schwarzer PKW, vermutlich ein Kia Sportage, befuhr die Belinger Straße aus Richtung der FA Dr. Oetker kommend in FR Ortsteil Wengerohr. In einer abknickenden Vorfahrtsstraße, Höhe der FA Ideal Fensterbau Weinstock, kam der Unfallverursacher in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in einen Zaun der FA Orten. Der Unfallverursacher rangierte noch einige Male hin und her und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571/9260 oder piwittlich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

