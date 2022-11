Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Zigarettenautomatenaufbruch

Arnstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 12.11.2022, im Zeitraum von 03:30 - 03:45 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Straße "Hainfeld" in Arnstadt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Wert des Beuteguts ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bzw. Informationen (Bezugsnummer 0279817/2022) geben können. (rw)

