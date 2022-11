Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher soll am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, am Markt eine Sitzbank eines Restaurants auf die Straße gestellt haben. Der junge Mann habe sich anschließend auf die Bank gesetzt. Ein unbekannter Subaru-Fahrer soll sich von der Klosterstraße genähert haben. Er musste stark bremsen und ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer fuhr anschließend in Richtung Marktstraße weiter. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet. Der Jugendliche entfernte sich kurze Zeit später mit seinen Begleitern in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei Eisenach leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ein und sucht den Subaru-Fahrer und weitere Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden von der PI Eisenach unter der Bezugsnummer 0280095/2022 und Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

