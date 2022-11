Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Altpapier in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Eine unbekannte Person zündete am 12.11.2022, gegen 00.45 Uhr, einen Stapel Altpapier in der Alexanderstraße an. Der Altpapierhaufen lagerte direkt an der Fassade eines Geschäftshauses. Durch den Brand wurde der Sockel des Hauses verrußt. Die Polizeiinspektion Eisenach sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Brand machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 03691-2610 (Bezugsnummer 0279586/2022) entgegen.(cm)

