Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl Simson S 51 aus Tiefgarage

Ilmenau (ots)

Zwischen Donnerstag, den 10.11.2022 (22:24 Uhr) und Freitag, den 11.11.2022 (16:35 Uhr) verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage "Am Ilmufer" in Ilmenau. Aus der Tiefgarage entwendeten die unbekannten Täter ein Kleinkraftrad der Marke: "Simson" S51 in der Farbe Blau im Wert von 3000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0279561/2022) entgegen. (rw)

