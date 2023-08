Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Mittwoch (23.08.2023) kam es gegen 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hünfeld. Beim Ausparken wurde auf dem Parkplatz Gartenstraße -Bäckerei Pappert- in Hünfeld ein blauer PKW beschädigt. Wie eine Zeugin angab, parkte ein schwarzes Fahrzeug rückwärts aus und streifte dabei den geparkten blauen PKW am hinteren rechten Radkasten. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell