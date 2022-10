Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Stockach (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und sich anschließend überschlagen hat. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin war gegen Mittag auf der L 194 von Stockach in Richtung Winterspüren unterwegs. Dabei kam die Frau mit ihrem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Opel und blieb im angrenzenden Feld liegen. Die in ihrem Auto eingeklemmte Frau musste durch die Feuerwehr aus dem demolierten Wagen befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Um den stark beschädigten Opel kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Schaden an dem Auto dürfte im Bereich von rund 25.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell