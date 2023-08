POL-PDNR: Nach Unfallflucht Urinprobe durch Fruchtsaft ersetzt

St.-Katharinen (ots) - Am Dienstag meldete sich eine 39-jährige Frau aus Niederbreitbach bei der Polizeiinspektion in Linz und zeigte den Verlust ihrer Geldbörse an. Wie sie gegenüber der Polizei angab, war sie am Montagmittag im Rewe-Markt in Notscheid einkaufen und hatte die Ware an der Kasse bezahlt. Als sie dann zu Hause war, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Bislang wurde die Geldbörse weder im Markt, noch bei Fundbüro oder Polizei abgegeben. Die ...

