POL-OH: Fehlende Thermik - Baumlandung eines Gleitschirmfliegers

Fulda (ots)

Wasserkuppe. Am Mittwoch (23.08.2023) ging gegen 13.40 Uhr bei der Rettungsleitstelle Fulda die Meldung ein, dass sich ein Gleitschirmflieger am Westhang der Wasserkuppe in einem Baum verfangen habe. Umgehend wurden die Feuerwehr aus Gersfeld und Poppenhausen sowie Bergwacht Wasserkuppe nach dort entsandt. Die Unglücksstelle befand sich im Nahbereich des Fliegerdenkmals. Hier konnte ein 49-jähriger Gleitschirmflieger aus Oberursel (Hochtaunuskreis) an einem Baum in etwa 10 Meter Höhe an seinem Gleitschirm hängend aufgefunden werden. Der Gleitschirmflieger konnte verletzt durch die Kräfte der Bergwacht Wasserkuppe im steilen Gelände gerettet werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Pilot mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über das Verletzungsbild liegen keine Erkenntnisse vor. Ersten Ermittlungen zufolge fehlte dem Piloten die nötige Thermik, um auf den Landeplatz zurückzukehren, sodass er eine Notlandung durchführen musste, die unglücklicherweise aufgrund eines Flugfehlers in einem Baum endete.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

