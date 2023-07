Emmerich (ots) - Wie der Polizei jetzt im Rahmen einer Anzeigenerstattung bekannt wurde, wurde ein 27-Jähriger aus Emmerich bereits am 9. Juli 2023 durch einen unbekannten Täter verletzt. Der junge Mann war nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr nach der Kirmes auf dem Heimweg und auf dem Ostwall unterwegs. Am Bahnübergang Am Löwentor wartete ...

mehr