POL-KLE: Kevelaer - Kollision an Fahrbahnverengung

Unfallbeteiligter entfernt sich

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (19. Juli 2023) kam es gegen 08:00 Uhr an der Walbecker Straße in Kevelaer zu einer Unfallflucht. Eine 64-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrer blauen Mercedes S-Klasse die Straße und passierte, trotz Gegenverkehrs, die Engstelle. Es kam zur Berührung zwischen dem Fahrzeug der Frau, welches am Spiegel der Fahrerseite beschädigt wurde, und einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Bei diesem soll es sich laut der Frau um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben und die Form einem VW Caddy ähneln. Der Unfallbeteiligte entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

