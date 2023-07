Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Körperverletzung nach Kirmes

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Wie der Polizei jetzt im Rahmen einer Anzeigenerstattung bekannt wurde, wurde ein 27-Jähriger aus Emmerich bereits am 9. Juli 2023 durch einen unbekannten Täter verletzt. Der junge Mann war nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr nach der Kirmes auf dem Heimweg und auf dem Ostwall unterwegs. Am Bahnübergang Am Löwentor wartete er vor den geschlossenen Schranken, als er unvermittelt von einem unbekannten Mann angegriffen wurde, der ihn gegen den Kopf schlug. Der 27-Jährige gibt an, kurz benommen gewesen zu sein, in dieser Zeit sei der andere Mann weggegangen. Der Täter wird als kräftig beschrieben. Wie sich später herausstellte, erlitt der 27-Jährige eine Fraktur im Gesicht. Nach seinen Angaben waren zum Tatzeitpunkt mehrere Personen in der Nähe, die den Angriff gesehen haben könnten. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell