Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Krippe besucht die Polizei Stadtoldendorf

Bild-Infos

Download

Stadtoldendorf (ots)

Einen ersten Kontakt mit der Polizei konnten sieben Kinder der Krippe "Leitzenhaus" in Stadtoldendorf erhalten. Den zwei bis drei Jahre alten Kindern wurde spielerisch das Aufgabenfeld der Polizei nähergebracht. "Die Kleinen waren mit großer Freude dabei und konnten die Ausstattung eines Funkstreifenwagens kennenlernen" so Polizeikommissar Niko Stille. Besonders groß war die Begeisterung, als die Kinder in den Funkstreifenwagen einsteigen durften und das Blaulicht aufblitzte. Für sie war es ein ganz spezieller Besuch, der mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleibt.

