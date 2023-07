Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 20-Jähriger ohne Führerschein fährt Kind an und flüchtet

Bad Münder (ots)

Bereits am Samstag (15.07.2023) gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz eines Veranstaltungszentrums in der Bahnhofstraße in Bad Münder ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriges Kind aus Hameln von einem Pkw erfasst wurde. Das Mädchen aus Hameln erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen nutzte der 20-jährige Fahrer aus Barsinghausen zuvor den Pkw eines Bekannten, ohne dessen Wissen, auf dem dortigen Gelände. Dabei übersah er das Kind und stieß mit diesem zusammen. Anschließend entfernte sich der Mann, der noch keinen Führerschein hat, zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Im Verlauf der Unfallaufnahme kehrte er zur Örtlichkeit zurück.

Gegen den jungen Mann wurden u.a. Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der fahrlässigen Körperverletzung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/9331-0 zu melden.

