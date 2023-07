Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Übergabe der Sicherheitsberichte 2022

LK Holzminden / LK Hameln-Pyrmont (ots)

Der jährlich erscheinende Sicherheitsbericht der Polizeidirektion Göttingen gewährt erneut einen Einblick in die Arbeit der Polizei im Jahr 2022. Er informiert zudem über regionalen Themen der Polizeiinspektionen in der Polizeidirektion Göttingen.

Die aktuellen Krisen, die Entwicklungen der Kriminalitätsphänomene und deren Bekämpfung sowie die Arbeit im Bereich der Verkehrssicherheit bilden den Grundsockel. Neben diesen Bereichen widmet sich der Sicherheitsbericht 2022 in der Fassung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden den Themen Nachwuchsgewinnung, Demokratieschutz, Prävention und Sicherheitspartnerschaften.

Der Sicherheitsbericht dient stets der Schaffung von Transparenz im polizeilichen Handeln und soll gleichermaßen auch immer eine Einladung zu einem Dialog darstellen. "'Warum nicht in diesem Jahr einfach mal darüber reden' - mit diesen Worten lade ich auch in diesem Jahr zu einem Gespräch über die Arbeit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ein. Der diesjährige Sicherheitsbericht enthält wieder eine Fülle an Informationen, doch darüber hinaus bewegen wir als Polizei im Weserbergland natürlich noch eine Vielzahl an anderen Themen. Aus diesem Grund sehen Sie den Sicherheitsbericht als Kommunikationsangebot an. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und Anregung!", so Inspektionsleiter Matthias Kinzel.

Am Freitag, den 17.07.2023, händigte der Erste Polizeihauptkommissar Burkhard Schramm als stellvertretender Leiter des Polizeikommissariats Holzminden ein Exemplar an den Landrat des Landkreises Holzminden, Michael Schünemann, aus. In einem konstruktiven Dialog sprachen beide über aktuelle, die Verwaltung und die Polizei verbindende Themen im Landkreis Holzminden. Ein regelmäßiger und wichtiger Austausch für beide Seiten.

"Mir ist es wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können um im Bedarfsfall über kurze Kommunikationswege zu verfügen. Das ist mit der Polizei in unserem Landkreis der Fall, wir befinden uns in einem stetig guten Austausch", stellt Landrat Michael Schünemann zufrieden fest.

Weitere Exemplare werden aktuell an den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont sowie an die Bürgermeister, Mitglieder des Bundes- und Landtags und die Direktoren der Amtsgerichte aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden übergeben.

Der Sicherheitsbericht steht auf der Homepage der Polizeidirektion Göttingen unter https://bit.ly/3Pd2ifq zum Download bereit.

