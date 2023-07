POL-HM: Mädchen läuft vor Pkw und flüchtet - Identität unbekannt

Coppenbrügge (ots) - Von Montag (10.07.2023) auf Dienstag (11.07.2023) wurde an einer Trinkwasseraufbereitungsanlage in Coppenbrügge, zwischen den Ortsteilen Bisperode und Voremberg, ein Baugerüst entwendet. Die Örtlichkeit befindet sich in der dortigen Feldmark. Bereits vor zwei Wochen, zwischen Donnerstag (29.06.2023) und Freitag (30.06.2023) wurden Teile des Gerüstes gestohlen. Nun holten sich unbekannte Täter ...

