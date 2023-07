Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannte Täter entwenden komplettes Baugerüst

Coppenbrügge (ots)

Von Montag (10.07.2023) auf Dienstag (11.07.2023) wurde an einer Trinkwasseraufbereitungsanlage in Coppenbrügge, zwischen den Ortsteilen Bisperode und Voremberg, ein Baugerüst entwendet. Die Örtlichkeit befindet sich in der dortigen Feldmark.

Bereits vor zwei Wochen, zwischen Donnerstag (29.06.2023) und Freitag (30.06.2023) wurden Teile des Gerüstes gestohlen. Nun holten sich unbekannte Täter das restliche Gestell.

Zeugen, die zu den Tatzeiträumen sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter 05042/9331-0 zu melden.

