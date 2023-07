Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw fährt auf Reinigungsfahrzeug auf

Hameln/ Holtensen (ots)

Am Dienstag (11.07.2023) gegen 12:30 Uhr, kam es in der "Holtenser Warte" in Hameln, OT Holtensen, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen übersah ein 73-jähriger Hamelner mit seinem Pkw ein vor ihm befindliches Reinigungsfahrzeug, auf welches er infolgedessen auffuhr. Das Fahrzeug des Mannes kam anschließend schräg auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein 57-jähriger Mann aus Hameln konnte nur noch bedingt ausweichen und touchierte dabei mit seinem Pkw einen Außenspiegel des unfallverursachenden Fahrzeugs, sowie anschließend einen Leitpfosten. Der 73-Jährige, sowie der Fahrer des Reinigungsfahrzeugs, verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

