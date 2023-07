Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Einsatz- und Streifendienstes II +++

Oldenburg (ots)

+++ versuchter Raub am Bahnhof +++

Am Freitag den 07.07. kommt es gegen 13:55 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz Oldenburg zu einem versuchten schweren Raub unter Einsatz eines Messers. Ein 53-jähriger Mann wird zunächst durch den 42-jährigen Täter unter Androhung von Schlägen aufgefordert, seinen Goldring herauszugeben. Diese Forderung wird kurz darauf unter Vorhalt eines Messer wiederholt. Da sich das Opfer nach wie vor weigert, versucht der Täter nun den Ring vom Finger zu ziehen. Das Opfer ruft nun laut nach Hilfe, daher entfernt sich der Täter vom Tatort und flüchtet in einen nahen Linienbus, wo er schließlich durch Polizeikräfte gestellt werden kann. Der Beschuldigte wird nach polizeilichen Folgemaßnahmen wieder entlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0441/790-4215 bei der Polizei zu melden. (878111)

+++ Verkehrsunfälle mit Trunkenheit, Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am selben Tag kommt es gegen 19:00 Uhr in der Hermannstraße zu einem Verkehrsunfall. Diese befährt eine 51-jährige Oldenburgerin mit ihrem Pkw in Richtung Bremer Straße. Während der Fahrt streift sie einen rechtsseitig geparkten Pkw, hierdurch entsteht leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten vor Ort fest, dass die Fahrzeugführerin einen alkoholisierten Eindruck macht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,28 Promille. Die Dame wird zwecks Blutentnahme der Wache zugeführt, ihr Führerschein wird sichergestellt. (879292)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich im Quellenweg ein weiterer Verkehrsunfall. Gegen 00:25 Uhr kommen sich in der dortigen Fahrradstraße ein 23-jähriger und ein 20-jähriger Mann jeweils auf dem Fahrrad entgegen. Die beiden kollidieren in der Fahrbahnmitte und kommen zu Fall. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme werden bei beiden Personen erhebliche Alkoholisierungen (1,9 und 2,05 Promille) festgestellt. Die Personen werden zwecks Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt, hier erfolgt jeweils eine Blutentnahme. (880264)

Gegen 04:50 Uhr melden aufmerksame Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Nadorster Straße, dass ein Kleinkraftradfahrer im dortigen Drive-In durch verwaschene Aussprache bei der Bestellung aufgefallen ist. Die eintreffenden Polizeibeamten können den 40-jährigen Fahrzeugführer aus Oldenburg noch vor dessen Weiterfahrt antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,99 Promille. Daher wird der Mann zur Blutentnahme mit zur Wache genommen. Da zudem der Verdacht besteht, dass das Kleinkraftrad mehr als die angegebenen 25km/h schnell fahren kann und der Oldenburger nicht über die entsprechende Fahrerlaubnis verfügt, wird das Fahrzeug für weitere Untersuchungen sichergestellt. (880732)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell