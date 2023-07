Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Bürgerfelde und zwei aufgebrochene PKW +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 05.07.2023, brach ein bislang unbekannter Täter mittels Aufhebeln einer Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Kirchhofstraße in Oldenburg (Oldb) ein. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner zwischen 12.30 Uhr und 17.00 Uhr aus. Nach ersten Auskünften wurde scheinbar kein Diebeshut erlangt.

In der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag, 06.07.2023, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines PKW am Friedrich-August-Platz ein. Der Eigentümer stellte den Aufbruch seines PKW um 06.45 Uhr fest. Es wurde eine Umhängetasche mit geringwertigem Inhalt erlangt.

Eine Stunde später stellte der Eigentümer eines PKW Am Schmeel ebenfalls den Aufbruch seines PKW fest. Dort wurde auf bislang unbekannte Art und Weise das Schloss des über Nacht geparkten PKW geöffnet. Auch hier ist das Diebesgut eine Umhängetasche mit geringwertigem Inhalt.

Die Polizei bittet eventuelle Zeuginnen und Zeugen der Taten sich mit der Polizei Oldenburg unter der 0441-790-4115 in Verbindung zu setzen.

(+868430, +864301, +868604)

