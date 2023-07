Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sturm bringt Lkw-Anhänger auf der Huntebrücke zum Umkippen +++

Oldenburg (ots)

Ein 43-jähriger befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Lkw-Gespann die A 29 Richtung Osnabrück. Beim Überqueren der Huntebrücke kippte durch den starken Seitenwind der Anhänger des Gespanns auf die Seite. Der Lkw kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Weitere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Für die Bergung des Lkw wurde die A 29 an der Anschlussstelle Ohmstede in Richtung Osnabrück bis ca. 21:30 voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Süden wurde über die Nordtangente und die A 293 umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell