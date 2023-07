Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Gemeinsame Pressemitteilung Kreisfeuerwehr Ammerland und Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland zu ersten Sturmschäden +++

Auch im Ammerland sorgt das aktuelle Sturmtief zu anhaltend vielen Einsätzen der Feuerwehr und der Polizei.

Um 13.01 Uhr wurde in Apen an der Hauptstraße ein Zugbrand auf der Bahnstrecke Oldenburg-Leer gemeldet. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften eilte daraufhin zum Einsatzort. Ein Brand bestätigte sich nicht, da die Rauchentwicklung durch einen Baum entstand, der in die Oberleitung fiel. Es wurden nach bisherigem Kenntnisstand keine Passagiere verletzt. Die Unfallstelle wurde dem Notfallmanagement der Deutschen Bahn übergeben.

Etwa eineinhalb Stunden später fiel auf dieselbe Bahnstrecke, in der Gemeinde Bad Zwischenahn am Kammakerweg, ein so großer Baum in die Oberleitung, dass ggf. ein Kran zu Bergung benötigt wird. Auch diese Unfallstelle wurde dem Notfallmanagement der Deutschen Bahn übergeben.

Es ist bislang nicht absehbar wie lange die Bahnstrecke gesperrt bleibt.

Stand 16.30 Uhr verzeichnete die Kreisfeuerwehr Ammerland 144 Einsätze.

Die Kreisfeuerwehr Ammerland und die Polizei bitten die Hinweise des Deutschen Wetterdienstes:

ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

zu beachten

