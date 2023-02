Polizei Essen

POL-E: Essen: 33-Jähriger ortet sein gestohlenes Fahrrad - Polizei findet weiteres mutmaßliches Diebesgut in Keller

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel: Ein 33-jähriger Essener rief am Mittwochabend, 15. Februar, die Polizei, weil er sein am Vortag in Essen gestohlenes Fahrrad mithilfe eines GPS-Trackers orten konnte. Der Mann verfolgte das Signal bis vor ein Mehrfamilienhaus an der Hammacherstraße und wartete dort auf die Beamten. Gegen 21 Uhr betraten die Polizisten die Kellerräume des Mehrfamilienhauses und folgten zusammen mit dem Bestohlenem dem Signal des GPS-Trackers. Dieser führte die Gruppe zu einem sporadisch verschlossenen Keller, in dem sich mehr als 20 Fahrräder, zwei E-Scooter und mehrere Elektrowerkzeuge befanden. Unter den Fahrrädern war auch das am Vortag gestohlene Rad des 33-Jährigen. Der Essener konnte sein Fahrrad direkt mitnehmen, das restliche mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Drei weitere Fahrräder und ein E-Scooter konnten bereits am selben Abend entsprechenden Diebstahlsanzeigen zugeordnet werden. Die Ermittlungen zum Besitzer des Kellers sowie zu den Eigentümern der gefundenen Gegenstände dauern an. /bw

