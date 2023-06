Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Albtalstraße

Karlsruhe (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw auf der Landesstraße L 564 bei Marxzell wurden zwei Personen verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge war der Fahrer eines Mercedes Sprinter gegen 11:05 Uhr auf der L 564 in Richtung Bad Herrenalb unterwegs. Etwa auf Höhe des Getrudenhofs kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw abgewiesen und kam an einem Hang neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Transporter kippte auf der Fahrbahn zur Seite. Der Fahrer des Dacia erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Kastenwagen-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgesperrt werden.

Die Albtalstraße ist derzeit für die Unfallaufnahme sowie Bergungs-und Reinigungsarbeiten zwischen den Abzweigungen zur Kreisstraße 3555 und zur Poststraße in beiden Richtungen gesperrt.

