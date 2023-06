POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach möglicher körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein noch unbekannter Mann überfiel am Mittwochabend eine Tankstelle in der Grabener Straße in Karlsruhe-Neureut und floh anschließend offenbar ohne Beute. Nach den derzeitigen Ermittlungen betrat kurz vor 22 Uhr ein Mann mit einer schwarzen Sturmmaske die Tankstelle. Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Ein Tankstellenkunde sprach den Verdächtigen an, der daraufhin ...

