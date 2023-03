POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend (17.03.2023) einen 64-Jährigen in einem Wohnhaus an der Sophienstraße bestohlen. Der Unbekannte folgte dem 64-Jährigen gegen 23.10 Uhr in das Treppenhaus des Hauses und verwickelte ihn in ein Gespräch. Kurz darauf umarmte er den 64-Jährigen und stahl dabei ein Mobiltelefon, diverse persönliche Papiere und 200 Euro Bargeld. Nachdem der ...

