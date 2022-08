Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ölspur verursacht Unfall mit Personenschaden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Als am Montagvormittag ein Kraftomnibus sein Depot in Eisenberg verlassen hatte, verlor dieser aus bisher noch ungeklärter Ursache in der Rudolf-Breitscheid-Straße im Kurvenbereich am Abzweig Wiesenstraße seinen Treibstoff. Fortfolgend passierte ein 78-Jähriger Motorradfahrer die Gefahrenstelle und kam zu Fall. Der Krad-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell