LPI-G: Pkw kollidiert mit Radfahrerin

Greiz (ots) - Weida: In der Zeit vom 12.06.2023 zum 13.06.2023 machten sich unbekannte Täte an einem am Kirchplatz abgestellten Pkw VW zu schaffen. Auf unbekannte Art und Weise beschädigten sie die hintere Scheibe auf der Fahrerseite, so dass diese beim Öffnen der Tür in Gänze zersplitterte. Nach Auskunft der 29 Jahre alten Fahrzeugbesitzerin kann die Tatzeit auf den Zeitraum vom 12.06.2023, ca. 11:00 Uhr bis 13.06.2023, ca. 07:45 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei in ...

mehr