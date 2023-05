Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 01.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Brand

Glück im Unglück hatte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Sande, OT Mariensiel. Vermutlich verursachten aufgestellte Kerzen im Schlafzimmer einen Zimmerbrand. Beim Ablöschen des Feuers atmete die 75jährige Bewohnerin Rauchgase ein. Sie wurde vorsorglich in das Nord-West-Krankenhaus Sanderbusch verbracht. Durch das schnelle Handeln der Rentnerin wurde ein Übergreifen der Flammen auf weiteres Mobiliar verhindert. Die Freiwillige Feuerwehr Sande entfernte brandbetroffene Gegenstände aus dem Haus. Der unmittelbare Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sachbeschädigung an Grundschule

In der Nacht auf den 01. Mai wurden zwei Hakenkreuze mit dickflüssiger roter Farbe auf die Außenfassade der Grundschule Schortens, Plaggestraße, gestrichen. Ferner sind Pflanzen aus Blumenbeeten gerissen worden. Die Grundschule ist in jüngster Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Sachbeschädigungen und ähnlichen Delikten geworden. Das Anbringen der Hakenkreuze erfüllt zudem den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Es wurden diverse Strafanzeigen gefertigt.

Verkehrsunfälle:

Über den 01. Mai ereigneten sich bis in die Abendstunden, im Zuständigkeitsbereich der Polizei Jever, insgesamt 5 Verkehrsunfälle. In einem Fall musste ein Fahrstreifen der Bundesstraße 210 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Hier ist ein Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und in eine Begrenzungstonne gefahren. Der Pkw blieb im Anschluss stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Zwischen den Ortschaften Waddewarden und Hooksiel waren drei Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt. Hier blieb es ebenfalls nur bei Blechschäden.

Ebenfalls im Wangerland kam es zu einem Vorfahrtsverstoß, bei dem zwei Pkw beschädigt wurden.

Mit leichten Verletzungen kamen zwei Pedelec-Fahrer davon, die entgegengesetzt den Radweg zwischen Wiarden und der L 810, grobe Richtung Horumersiel/Hooksiel, befuhren. Die beiden Fahrer stießen zusammen und stürzten. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht erforderlich.

In Cäciliengroden beschädigte ein Reisebus beim Abbiegen einen geparkten Pkw.

