POL-PDTR: Unfallflucht - Fahrer fährt gegen Straßenlaterne

Kell am See (ots) - Am Freitag, den 10.03.2023, zwischen 18.00 - 20.00Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Hotel-/Gaststätte Fronhof in Kell am See, ein blaufarbener BMW 220i, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es kann angenommen werden, dass der Verursacher beim Ausparken mit der hinteren rechten Stoßstange des blauen BMW kollidiert ist. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil ...

mehr