POL-PDPS: Unfallflucht in der Beckenhofer Straße

Pirmasens (ots) - Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen zerkratzte ein einbekannter Täter einen in Höhe Fröhnstraße 43 geparkten BMW X2. Die Schadenshöhe an den beiden Türen der Beifahrerseite wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps ...

