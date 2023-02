Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Seniorin wird Opfer von Taschendieben; Hinweis auf zwei tatverdächtige Frauen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.02.2023, 14:30 Uhr - 15:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 4. SV: Zwei unbekannte, ca. 20 Jahre alte Frauen, beide von etwas kräftiger Statur, eine mit schwarzen, die andere mit roten, jeweils kinnlangen Haaren, beobachteten eine 88-jährige Seniorin über einen längeren Zeitraum beim Einkaufen in einem Discounter in Zweibrücken-Niederauerbach. Als die Seniorin an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stelle sie fest, dass ihre Geldbörse mit 120 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten aus ihrer ursprünglich verschlossenen Umhängetasche gestohlen worden war. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

