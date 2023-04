Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 28.04-30.04.2023

Jever (ots)

Zwei Pkw mit eingeschlagener Heckscheibe Am 29.04.2023 werden unabhängig voneinander zwei Pkw mit eingeschlagener Heckscheibe im Stadtgebiet Jever gemeldet. In der Zeit vom 28.04.2023, 18:00 Uhr bis zum 29.04.2023, 07:30 Uhr schlagen unbekannte Täter in der Lindenallee die Heckscheibe eines schwarzen Opel Meriva und im Mooshütter Weg die Heckscheibe eines weißen Volvo ein. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise dem PK Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 zu melden. Platzverweis für aggressiven Gast Am 29.04.2023, gegen 04:20 Uhr, geriet ein 21-jähriger Wangerländer nach einem Besuch einer Diskothek in Schortens in Streit mit dem Sicherheitspersonal und drohte an, sich "Verstärkung" zu holen. Die hinzugezogenen Polizeibeamten des PK Jever konnten die Person vor Ort antreffen und sprachen einen Platzverweis für die weiteren Morgenstunden aus, dem die aufgebrachte Person schließlich nachkam. Verkehrsunfall und Sachbeschädigung Am 29.04.2023, gegen 05:00 Uhr, kommt es in der Nähe einer Diskothek in Schortens, an der Kirchstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven kommt hierbei durch alkoholbedingte Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und stößt frontal mit dem Fahrzeug eines 28-jährigen Wittmunders zusammen. Durch den Zusammenstoß gerät der Wittmunder so sehr in Rage, dass er im Anschluss an den Unfall unter anderem gegen den Pkw des Unfallverursachers tritt und das Fahrzeug hierbei beschädigt. Beide Unfallbeteiligten werden mit dem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wobei bei dem Unfallverursacher eine Blutprobe aufgrund der starken Alkoholisierung entnommen wird. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ingewahrsamnahme einer aggressiven Person Am 29.04.2023, gegen 17:00 Uhr, wird die Polizei auf eine aggressive Person aufmerksam gemacht, die auf der Berliner Straße in Sande umherlaufen soll. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten vor Ort zeigt sich die 38 Jahre alte Person aus Sande höchst aggressiv. Bei der Personalienfeststellung unterschreitet die Person immer wieder den Mindestabstand zu den Einsatzkräften und führt wilde Schlagbewegungen in alle möglichen Richtungen aus. Da die Polizeibeamten davon ausgehen mussten, dass ein unmittelbarer Angriff kurz bevor steht, wurde die Person zu Boden gebracht und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Hinweis auf erhöhten Wildwechsel Am Wochenende vom 28.04.2023 bis zum 03.04.2023 wurde ein erhöhtes Aufkommen an Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit Wildwechsel festgestellt. Die Polizei weist auf diesem Wege darauf hin, dass es derzeit, gerade zu den Dämmerungszeiten, immer wieder zu Querungen von Wild auf den hiesigen Landstraßen kommen kann. Hierbei kann das Wild auch scheinbar plötzlich beim Verlassen eines Grabens auftauchen, so dass gerade zu diesen Tageszeiten erhöhte Vorsicht geboten ist.

