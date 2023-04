Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 28.-30.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger auf Parkplatz Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 70 Jahre alter Fußgänger auf einem Wohnmobilparkplatz in der Schleusenstraße in Wilhelmshaven angefahren. Dieser wollte einen aus seiner Sicht viel zu schnell fahrenden Pkw anhalten. Bei diesem Versuch wurde er aber allerdings vom Pkw erfasst, flog nach eigenen Angaben über dessen Motorhaube und verletzte sich leicht an der Hand. Der Pkw habe unvermittelt seine Fahrt fortgeführt und sei geflüchtet. Bei dem Pkw handele es sich um einen silbernen Kleinwagen, evtl. Opel Corsa, besetzt mit einer männlichen Person. Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 richten.

