POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 30.04.23 (Nachtragsmeldung)

Varel (ots) - In der Samstagnacht befuhren ein 22- und ein 54-jähriger Mann aus Varel mit ihren Pedelecs die Straße Am Bahnhof in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der jüngere Radler stürzte alleinbeteiligt und zog sich eine behandlungswürdige Platzwunde an der Stirn zu. Bei beiden Männern wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. ...

