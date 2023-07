Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Hameln (ots)

Am Donnerstag (06.07.2023) gegen 13:15 Uhr, ereignete sich auf der Pyrmonter Straße in Hameln in Fahrtrichtung stadtauswärts (auf Höhe der beiden dort befindlichen Tankstellen) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Bielefelder Sattelzuges und eines roten Hamelner Pkw Seat.

Dieser wurde durch den Sattelzug nach dem Erfassen noch einige Meter weit vor sich hergeschoben. Neben hohem Sachschaden am beteiligten Pkw, wurde die Fahrzeugführerin (57 Jahre aus Hameln) leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen, ist ein nicht ordnungsgemäß durchgeführter Fahrstreifenwechsel eines der beteiligten Fahrzeuge für den Unfall ursächlich.

Ungeklärt ist bislang, ob der 42-jährige Fahrer aus dem Kreis Lippe, oder die Hamelnerin diesen Fahrstreifenwechsel vollzogen und somit das Verkehrsunfallgeschehen ausgelöst hat.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

