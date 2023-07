Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf - Farbschmierereien in der Innenstadt von Bodenwerder

Bodenwerder (ots)

Zwischen Donnerstag (06.07.2023) und Freitag (07.07.2023) ist es im Bereich "Münchhausenplatz" in Bodenwerder zu Sachbeschädigungen an einer mobilen Bühne, sowie mehreren Sitzbänken von Bierzeltgarnituren gekommen. Die unbekannten Täter besprühten augenscheinlich wahllos die Gegenstände mit orangegelber Farbe.

Von Sonntag (09.07.2023) bis Montag (10.07.2023), wurden durch unbekannte Täter an mindestens elf Stellen, u.a. Holzpfosten, Gedenktafeln und dem gepflasterten Boden, ebenfalls orangefarbene Farbschmierereien hinterlassen. Die beschädigten Gegenstände befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Rathaus in Bodenwerder, im dort angrenzenden Park.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/97495-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell